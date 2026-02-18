El Potosinos FC suma otra derrota

La escuadra del Potosinos Futbol Club continúa sin levantar en la temporada 2025-2026 y este martes sufrió una nueva derrota, al caer 3 goles a 1 frente al León-Gen, en duelo correspondiente a la jornada 21 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, el conjunto visitante sumó tres importantes unidades fuera de casa para llegar a 41 puntos, mientras que el cuadro potosino se mantiene estancado con 27, hilvanando su tercer descalabro consecutivo.

El encuentro, correspondiente a una doble jornada, se disputó a las 10:00 horas en el campo de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos. Para este compromiso, el conjunto local presentó dos bajas sensibles en su once inicial, al no contar con Matías Abascal ni Lino Olivares, aunque sus sustitutos cumplieron con esfuerzo en el terreno de juego.

Desde el silbatazo inicial, el partido fue muy disputado, con un Potosinos FC urgido de cortar su mala racha y buscando con insistencia la portería rival. Sin embargo, al minuto 10, tras un tiro de esquina, una mala marcación defensiva permitió que Bryan Cortés rematara solo de cabeza para abrir el marcador a favor del León-Gen.

El equipo potosino intentó adelantar líneas, pero dejó espacios que fueron bien aprovechados por la visita. Al minuto 32, una falta dentro del área derivó en un penal para León-Gen, mismo que Bryan Cortés convirtió para firmar su doblete y colocar el 0-2.

Antes del descanso, al minuto 39, Potosinos FC logró acortar distancias gracias a Alejandro Juárez, quien prendió el balón de volea tras un pase elevado para vencer al arquero visitante y poner el marcador 1-2 al medio tiempo.

En la segunda parte, el cuadro local salió decidido en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo, primero con un disparo de Francisco Gaitán que pasó por encima del travesaño y después con un remate en tiro de esquina que se fue apenas desviado del poste.

Cuando mejor jugaba el conjunto potosino, al minuto 68, León-Gen sentenció el encuentro en una descolgada, aprovechando un error defensivo para definir ante el arquero y marcar el 1-3 definitivo.

Ahora, el equipo dirigido por César Eduardo Silva deberá enfocarse en su siguiente compromiso, ya que el próximo viernes 20 enfrentará al Necaxa en Aguascalientes, en busca de romper la racha negativa y recuperar terreno en la clasificación.