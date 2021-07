El público en los estadios lo determinan las autoridades: Arriola

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, aclaró que la última palabra para que los estadios abran sus puertas en esta época de pandemia de Covid-19, que vive su tercera ola en México, son las autoridades sanitarias de cada entidad en donde hay futbol profesional, no la misma liga. El Apertura 2021 comenzó el pasado fin de semana con semáforo epidemiológico naranja y amarillo en distintas plazas del país.

"La autoridad que define si se llevan a cabo los juegos es la autoridad sanitaria local, y nosotros somos congruentes con esto", dijo Arriola en el canal Social Sports. Entre esto también está, "el aforo que cada estadio debe de tener y reitero, todo esto se ha cumplido a cabalidad".

En la Jornada 1 solo el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria decidió jugar sin público, los demás partidos tuvieron un porcentaje de su aforo total. Además de esto, el dirigente aseguró que los protocolos que ha impuesto la Liga junto con los clubes, han dado resultado: "en todos los juegos de la Liga que hemos tenido durante estos tiempos, no se han registrado brotes. Hemos sido exigentes en los cuidados que se deben de tener, como el uso del cubrebocas, el gel y el distanciamiento. Esperemos que no haya relajación de ningún tipo", afirmó el dirigente.