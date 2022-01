"El que entrena a medias se hace pendejo entero", dice mentor del "Canelo"

Su nombre es clave en la exitosa carrera de Saúl "Canelo" Álvarez, quien actualmente es el primer mexicano en unificar los títulos de peso súpermediano en la historia del boxeo. José "Chepo" Reynoso es el hombre de la experiencia en el equipo del Canelo y quien le brindó las bases en el boxeo.

Además, de que trabajó con Santos Saúl, también se dedica a entrenar a jóvenes que comienzan en el boxeo para algún día llegar a ser futuros campeones de este deporte, pero para llegar a esto se necesita disciplina, dedicación, constancia, sacrificio, y si no lo entienden, el "Chepo" Reynoso tiene las palabras ´adecuadas´ para que lo hagan.

"Si quieren hacer algo en el boxeo hay que ser bien dedicados, bien disciplinados y no decir 'para mañana'. Ni madres, tratar de aprender diario y las cosas solas se van a dar. Si ustedes hacen las cosas bien, a huevo van a salir cosas bien, pero ustedes mismos saben cuando no las hacen bien. Cuando dicen 'ahora ando ahuevonado, ahora no le voy a echar ganas al pinche trabajo', a hacerse pendejos. El que entrena a medias se hace pendejo entero. Así que aquí se viene a entrenar con fe y muchas ganas", fueron las palabras de José Reynoso, padre de Eddy Reynoso, actual entrenador de boxeadores como Óscar Valdez, Andy Ruiz y Ryan García.

En alguna etapa de su vida, ´Chepo´ Reynoso decidió alejarse del ring, pero la ilusión de apoyar al nuevo talento, como en su momento lo hizo con el ´Canelo´ Álvarez, hizo que regresara a los entrenamientos, así que pide compromiso a sus pupilos, ya que no quiere perder su tiempo.

"Necesito la respuesta de ustedes. No le flojeen, traten de aprender y que obedezcan lo que uno les está diciendo. Que no lo juzguen a uno de pinche loco. Si tienen confianza y si quieren seguir, adelante, y si no, abran la puerta y lárguense mucho a la ver...", comentó el experimentado entrenador mientras los presente reían de sus palabras.