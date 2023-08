"El que perdona pierde": Dallas saca a Mazatlán de la Leagues Cup

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El Mazatlán fue eliminado de la Leagues Cup la noche de este miércoles en los dieciseisavos de final, luego de caer 2-1 contra el FC Dallas. Casi al término del encuentro, Luis Amarilla se perdió la oportunidad de poner en ventaja a su equipo, oportunidad que los texanos no dejaron pasar y pese a que les anularon dos goles pasaron a la siguiente fase del torneo.

El arranque del encuentro se caracterizó por la intensidad con la que ambas escuadras pelearon el esférico. Apenas al minuto 4 un intento de Dallas se estrelló en el travesaño, Alan Velasco intentó un disparo desde fuera del área, llegó el contragolpe de los Cañoneros el cual la defensa texana frustró y provocó un tiro de esquina para los mexicanos el cuál no llegó a más. Después de algunos minutos de un intenso encuentro, ambas escuadras concentraron el juego en la mitad de la cancha en búsquedas de un espacio para sorprender al rival, pero no lograron concretar ninguna jugada.

Los minutos corrieron y Texas obligó a los mazatlecos a defenderse la mayor parte del tiempo con nueve hombres, por lo que su propuesta ofensiva se concentró en los contragolpes. Cuando el tiempo marcó los 23 minutos de juego, los Cañoneros perdieron la primera oportunidad clara, luego de que hilaron una serie pases, Luis Amarilla se encontró frente arco y definió de forma cruzada, pero al darle con la parte interna del pie no obtuvo la fuerza que requería quedándose en las manos del portero rival. Al filo de que terminara la primera mitad, Dallas tuvo un tiro de esquina que estuvo a punto de abrir el marcador, sin embargo, el árbitro determinó fuera de lugar.

Se terminó el primer tiempo en la cancha de Dallas FC y no se logró romper el empate. Los locales se consolidaron como líderes en los primeros 45 minutos; sin embargo, los del equipo mexicano supieron manejar el encuentro y lo dejaron igualado.

Los mazatlecos llegaron a este partido luego de haberse quedado con el liderato en el grupo compartido con Juárez y Austin, mientras que Dallas llegó menos favorecido al quedar en el segundo lugar de su grupo.

Apenas al inicio de la segunda parte, al minuto 48 Dallas abrió el marcador con un penal marcado por Alan Velasco, los del equipo mexicano intentaron reaccionar; no obstante, los texanos lograron convertir la segunda anotación de la noche, pero el árbitro lo anuló por posición adelantada. Al 57 Andrés Montaño emparejó el encuentro después de un contragolpe, con pase de Amarrillas. Al minuto 61 de nueva cuenta se anuló un gol para los locales por posición adelantada.

Posterior al empate, Mazatlán regresó a dominar el encuentro y empezaron a crear jugadas en el área rival. Al 75' Luis Amarillas desaprovechó la oportunidad de poner en ventaja al Mazatlán luego de que recibió un balón filtrado y quedó solo ante el arquero, pero su control no fue el mejor y el esférico se fue por la línea de fondo. Oportunidad que no desaprovechó el rival y en la jugada siguiente al 76' Dallas anotó el segundo en una jugada originada en la banda derecha, lo que permitió a Eugene Ansah rematar de cabeza en el área chica y así acabar con la historia de los mazatlecos en el torneo.

FC Dallas se enfrentará al Inter de Miami, quien derrotó 3-1 al Orlando City con dos goles de Lionel Messi.