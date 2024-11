El regreso de Santi cada vez más cerca

México.- El regreso a las canchas de Santiago Giménez está cada vez más cerca, ya que actualmente está entrenando al parejo con sus compañeros en Feyenoord y según él, está “más fuerte que nunca”.

“En mi recuperación no sólo nos enfocamos en el tendón de la corva, trabajamos todo y me siento más fuerte que nunca” declaró Giménez en entrevista con medios locales.

El delantero sigue en recuperación por una lesión que sufrió hace varios meses, la cual lo alejó del campo de juego tanto con el Feyenoord como con la Selección Mexicana. Sin embargo, el canterano del Cruz Azul regresó al país para comenzar su recuperación en territorio nacional.

“Tengo a mi fisioterapeuta en México, se lo platiqué al club y les pareció una buena idea, porque también me ayudaría a la mente y tener a mi familia en un momento complicado. Fue bueno tenerlos. Ahora, es enfocarme en mi lesión, mi recuperación y mi regreso, el cual no sé cuándo será, pero me estoy preparando para estar lo mejor posible. Necesito seguir trabajando para evitar otra lesión y estar en forma para la segunda parte de la temporada” agregó.

A pesar de no jugar hace mucho tiempo, Giménez confesó que no se perdió ningún partido de su equipo a pesar de tener que despertarse muy temprano.

“Siempre estuve siguiendo al Feyenoord. Una vez me levanté a las 5 de la mañana, porque jugaban muy temprano, pero nunca me perdí un juego de mis compañeros” concluyó.