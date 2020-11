"El regreso de Vela a la Selección depende de él", afirma Martino

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, asegura que la posibilidad de que Carlos Vela vuelva a la Selección Mexicana depende del actual delantero del Los Ángeles FC, aunque deja en claro que difícilmente él volverá a buscarlo, tras la charla que ambos sostuvieron en California a principios de 2019.

"La decisión siempre es de él. Tomé la iniciativa, tuvimos una charla", recuerda el director técnico del Tricolor. "Él sabe también que un entrenador de Selección no le pide dos, tres o cuatro veces a un jugador que venga, porque se está hablando de la Selección".

"Nos juntamos una vez, dijimos lo que teníamos que decir, él resolvió y ahora es una cuestión de saber si él, con el paso del tiempo, pudo haber cambiado de idea. Hasta ahora, no lo veo así y conforme se acerque la competencia decisiva, porque también es algo que hablamos en nuestra reunión, las chances van a ser menores".

A final de cuentas, el "Tata" ya tiene un grupo de trabajo y, aunque Vela es un futbolista importante, cada día será más complicado que tenga un sitio en el grupo, situación de la que el propio atacante quintanarroense está consciente.

La de Vela es una de las negativas que Martino ha tenido durante su proceso. Luis Montes, volante del León, y

aparentemente Hiram Mier, defensa del Guadalajara, también declinaron un llamado.

El entrenador respeta la decisión, aunque reconoce que no es algo que comúnmente suceda en su país.

"Entiendo que son decisiones personales. No quisiera ahondar mucho en las determinaciones de ellos, porque detrás de cada uno de ellos hay una familia que toma decisiones, una carrera, que también los hace priorizar determinadas cuestiones. Está claro que yo vengo de un país donde hay casi hasta desesperación por jugar en la selección", subraya.

"No digo que, a lo largo de la historia, se hayan presentado diferentes conflictos, porque siempre los hay, pero -en líneas generales- es lo que más desean los futbolistas, pero los jugadores también tienen que saber que -en la Selección- tienen la obligación de venir a competir por un lugar".

"No hay mucho por demandar en la Selección; lo que sí se puede demandar es la calidad del trabajo, tener una idea definida de juego, respeto, educación, pero tienen que venir a competir y saben que la decisión es del entrenador. Hay veces que la determinación te favorece y otras que no".

Filosofía que el estratega no abandonará, sin importar los nombres. Eso también lo sabe Vela, quien está consciente de que -conforme se acerque Qatar 2022- sus opciones disminuirán.

"Además, es algo en lo que coincidimos, ni siquiera es algo que le planteara yo directamente. Incluso, me comentó que hubo un Mundial (Brasil 2014) en el cual no participó en la etapa previa, lo convocaron para ver si iba y él dijo que cómo iba a ir si en los cuatro años previos se estuvieron matando otros compañeros", revela.

"Por eso digo que él mismo siente eso y, cuanto más nos acerquemos a la competencia decisiva para el equipo, menores serán las chances de que él cambie de opinión".