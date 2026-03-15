El San Luis deja escapar triunfo

El Atlético de San Luis empató 1-1 frente a CF Pachuca en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El conjunto potosino se puso al frente en el marcador gracias a su goleador Joao Pedro, quien llegó a 10 anotaciones en el torneo, aunque los Tuzos lograron rescatar la igualada en los minutos finales.

Desde el inicio del encuentro, el equipo local mostró intención ofensiva. Al minuto 19, Jesús Medina generó la primera aproximación de peligro con un cabezazo que puso en alerta a la defensa visitante. Pachuca también respondió y al 24´ el venezolano Salomón Rondón remató al arco, aunque su disparo pasó apenas por encima de la portería defendida por Andrés Sánchez.

Cuando el primer tiempo estaba por concluir, al minuto 43, llegó el gol potosino. Tras una gran jugada de Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro definió con calidad para abrir el marcador y alcanzar la decena de goles en el Clausura 2026.

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Para la segunda mitad, el entrenador Guillermo Abascal movió sus piezas para darle mayor presencia ofensiva al equipo, con el ingreso de Miguel García, Leonardo Flores y Fidel Barajas, lo que generó mayor presión sobre la portería rival defendida por Carlos Moreno.

Al minuto 66, Sébastien Salles-Lamonge marcó un espectacular gol con un disparo de larga distancia, pero la anotación fue anulada tras la revisión del VAR, al detectarse una falta previa en la jugada. Minutos después, también se invalidó un gol del conjunto hidalguense.

Cuando parecía que San Luis se quedaría con la victoria, Pachuca encontró el empate en la recta final. Al minuto 90, Salomón Rondón apareció dentro del área para marcar el 1-1 definitivo.

El próximo compromiso del Atlético de San Luis será el sábado 21 de marzo, cuando vuelva a jugar en casa para recibir al Club León en duelo correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026.