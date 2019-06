El secuestro en el mundo del deporte

Oribe Peralta reveló en su presentación con Chivas que su familia recibió una amenaza de secuestro en la Ciudad de México, situación que sí influyó en mudarse a la capital tapatía.

"Hubo una situación personal que también me hizo moverme", relató "El Cepillo", durante su presentación oficial con el Guadalajara. "Fue muy fuerte, la verdad, pero creo que a muchas personas les pasa esto, entonces no debemos permitirlo, debemos ser más racionales".

Con esto recordamos los casos más sonados de secuestro a deportistas o gente cercana a ellos:



Alfredo Di Stefano

El histórico jugador del Real Madrid fue secuestrado en Venezuela en 1963 por un grupo guerrillero. El secuestro duró tres días y el futbolista fue liberado sin ningún problema.



Rubén Omar Romano

En 2005, el técnico fue secuestrado al salir de las instalaciones de La Noria luego de un entrenamiento en el mes de junio. El estratega estuvo secuestrado más de dos meses y fue liberado después de un operativo que dio con sus captores.



Alan Pulido

El delantero de las Chivas fue secuestrado en 2016 en Tamaulipas, su estado natal. En ese año, Pulido jugaba para el Olympiakos de Grecia y la versión oficial informa que el mismo jugador se libró de sus captores luego de unos días privado de su libertad.



Padre de Jorge Campos

El padre del histórico portero mexicano fue secuestrado en 1999 por un grupo criminal del estado de Guerrero. Jorge Campos Álvaro, fue liberado 10 días después al realizar el pago de su rescate.



Padre de Carlos Tevez

Al padre del futbolista argentino lo secuestraron en 2014 al querer robarle su camioneta. A las ocho horas fue liberado por sus captores.



Hermano de Juan Román Riquelme

El hermano del ex de Boca Juniors, quien también es futbolista, fue privado de su libertad en 2002. Cristian Riquelme fue liberado 29 horas después al pagar un rescate de 160 mil dólares.