El Sevilla descarta revivir al Club Veracruz

Después de que el secretario de finanzas del estado, José Luis Lima Franco, reconociera diálogo con el club ibérico, José Castro Carmona, presidente del equipo, apagó el sueño jarocho.

"La realidad, no es el momento adecuado", comentó el directivo ibérico en teleconferencia.

Castro Carmona reconoció el interés de internacionalizar al Sevilla, pero la pandemia Covid-19 provocó una crisis económica en el futbol y el plan de expansión fue obligado a detenerse.

Sobre la posibilidad de incorporarse en alguna forma a los Tiburones Rojos, el presidente sevillano indicó que fue un acercamiento, nada concreto.

"Llevamos seis u ocho meses estudiando la internacionalización del club, y nos interesaba el futbol mexicano. Cuando tuvimos el ofrecimiento no era el momento y ocurrió la pandemia, que ha afectado al mundo del futbol. En un futuro, no muy lejano, podríamos ser parte de proyectos, tanto en México y otros países", explicó el directivo.

Castro Carmona no especificó cuál sería la estrategia para expandir la marca del equipo. Si adquirir un club -como el Atlético de Madrid, que cuenta con la mayoría de las acciones del San Luis de la Liga MX- o formar una academia.

"Dentro de esta internacionalización, pueden darse diversas opciones, como la compra de un club o aportar jugadores, dependiendo de la zona".

El presidente del Sevilla concluyó: "México tiene mucho talento".