El técnico del LAFC, confiesa que conoce las "cruzazuleadas"

Bob Bradley, técnico del LAFC, rival de Cruz Azul en la Liga de Campeones de la Concacaf, ha escuchado, sabe que existe el término "cruzazulear", que ha tomado más fama después de la eliminación del cuadro cementero ante Pumas en las semifinales del torneo mexicano.

"Sí, he odio eso de cruzazulear", dijo en conferencia de prensa previo al partido que se realizará en Orlando, Florida.

El término, la mala suerte cementera, no la toma como exclusiva del equipo mexicano: "En diferentes equipos alrededor del mundo, puede haber momentos en los cuales las cosas no salen como uno espera. De repente pasa, a veces de manera constante y a ellos les ha sucedido varias veces, pero cuando tienes un equipo fuerte enfrente, todo se puede esperar".

El extécnico de la Selección de Estados Unidos, no menosprecia a Cruz Azul: "Sabemos cómo se vieron contra los Pumas en el primer partido, así que sabemos de lo que son capaces, esperamos esa versión de nuestro rival".