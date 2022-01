El tiempo dirá si mi gestión fue buena o mala: Santiago Baños

Santiago Baños, presidente del América, sabe que las críticas son constantes hacia su gestión (2017-), pero el directivo azulcrema considera que será el tiempo el que califique su paso por las Águilas.

"La gente tiene derecho a manifestarse. La verdadera afición americanista quiere que el equipo levante la 14 y no creo que le interese quien es el presidente, el DT o los jugadores, lo que quieren es que les demos títulos y en eso estamos enfocados. Seguiremos así por el objetivo principal, luego el tiempo dirá cuál fue mi gestión, si fue buena o mala, si di una cantidad importante de campeonatos o no, cada quien aporta su granito de arena y así estamos hoy en día", aseveró.

Le mito de que a las Águilas del América son beneficiadas por el arbitraje es algo que ha quedado en duda con polémicas arbitrales recientes. Santiago Baños considera que hay decisiones que les han afectado, pero cree en la palabra de Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje.

"Han habido partidos que no nos han beneficiado. Hay dos jugadas el sábado que por lo menos pudieron ser revisadas, pero todo es decisión correcta de acuerdo con el señor Brizio. Esperemos no ser el equipo más afectado por el VAR otra vez", declaró en conferencia de prensa.

Las Águilas cerraron su mercado de fichajes para este Clausura 2022, con los arribos de Juan Otero, Alejandro Zendejas, Jonathan dos Santos, Diego Valdés y Jorge Meré; sin embargo, Baños acepta que la caída de algunos refuerzos es responsabilidad de él, como de otros factores.

"Nunca hemos puesto justificaciones, nosotros hicimos la lista donde creímos que debíamos reforzar y estamos todos juntos para levantar la 14... Son otros 17 equipos que buscan lo mismo, pero no buscamos justificación. Nos tardamos en cerrar refuerzos por diferentes circunstancias, tener la plantilla cerrada antes de que inicie el torneo será algo en lo que trabajaremos, sin duda es responsabilidad mía", concluyó.