El Tri es campeón en el Preolímpico de la de la Concacaf; vence a Honduras en penales

Este martes en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco, finalizó el torneo Preolímpico de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) con la agónica victoria del equipo mexicano sobre su similar de Honduras por marcador oficial de 1-1, pero que se definió en tanda de penaltis en la que el equipo Tricolor acertó en cada tiro (5-4).

Con un primer tiempo insulso la Selección Mexicana Sub 23 dominó, pero sin poder irse arriba en el marcador ante un disciplinado conjunto hondureño que buscaba recuperar la esférica y contragolpear.

Durante la segunda parte el cuadro visitante comenzó a dominar y sus llegadas eran cada vez más certeras, no obstante, el conjunto de Jaime "Jimmy" Lozano pudo mantener impoluta su portería gracias a las excelentes atajadas del guardameta, Sebastián Jurado.

A los 69 minutos Alexis Vega centro desde tiro libre para José Juan Macías que remató de volea pero fue rechazado por el arquero catracho, Alex Güity, y en el contrarremate Alan Cervantes empujó el balón, sin embargo, fue anulado por un claro fuera de lugar. Un par de minutos después Honduras aprovecho una mala salida el equipo Tricolor y con un bombazo, Edwin Rodríguez puso adelante a los hondureños a los 71 minutos.

El cuadro catracho se dedicó a contragolpear los embates mexicanos, paradójicamente, en una descolgada de los centroamericanos México robó la pelota en el centro del campo y Uriel Antuna cedió para JJ Macías quien recibió una dudosa falta en el área que calificó el árbitro, Daneon Parchment, como penalti el cual fue firmado por el mismo Macías para el 1-1 que mandó a tiempo extra el duelo.

La escuadra de "Jimmy" Lozano comenzó dominando el tiempo complementario pero nunca logró ponerse arriba, por lo que el juego tuvo que irse a tanda de penales para conocer al campeón de la competencia. Desde los once pasos el equipo nacional de México no falló, por el contrario Honduras fue víctima de una gran atajada de Jurado que al final dio el laurel a los aztecas.