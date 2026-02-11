logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El United empata ante el West Ham

Benjamin Sesko marca en el último suspiro para alcanzar la igualada

Por AP

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
El United empata ante el West Ham

Benjamin Sesko anotó un brillante gol en el tiempo de descuento para rescatar un empate el martes 1-1 para el Manchester United ante el West Ham en la Liga Premier.

Michael Carrick estaba a punto de sufrir su primera derrota como entrenador del United mientras el reloj avanzaba en el Estadio de Londres. Pero Sesko, quien ingresó de cambio en un intento de cambiar el juego después de que Tomas Soucek le diera la ventaja al West Ham, respondió con un espectacular gol de tacón al primer poste a los 96 minutos.

El empate puso fin a las cuatro victorias consecutivas para iniciar la era de Carrick, pero mantuvo al United por delante del Chelsea en el cuarto lugar.

Chelsea desperdició una ventaja de dos goles en casa y terminó empatando 2-2 con el Leeds y Liam Rosenior perdió puntos por primera vez desde que asumió como entrenador en Stamford Bridge.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lukas Nmecha y Noah Okafor sellaron la remontada para Leeds, lo que asestó un golpe a las esperanzas de Chelsea de clasificar a la Liga de Campeones.

Con dos penales de Joao Pedro y Cole Palmer parecía que le daría la quinta victoria consecutiva en la liga a Rosenior. Pero el Chelsea fue sorprendido por dos goles del Leeds en un lapso de seis minutos y tuvo que conformarse con 

un punto.

Tottenham está siendo arrastrado a una batalla por el descenso después de una derrota en casa por 2-1 ante Newcastle.

La presión está aumentando sobre el entrenador Thomas Frank, cuyo equipo aún no ha ganado un partido de liga en 2026.

Newcastle puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la liga. Jacob Ramsey anotó el tiro ganador a los 68 minutos en el Estadio del Tottenham Hotspur.

Malick Thiaw adelantó a Newcastle en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Archie Gray dio esperanzas a los Spurs al 64, pero Ramsey aseguró los puntos para el visitante poco después.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup
Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup

Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup

SLP

El Universal

El portero Pablo Sisniega fue clave para San Diego FC al evitar múltiples goles de Pumas.

Como elimina a Napoli en Copa Italia tras tanda de penales
Como elimina a Napoli en Copa Italia tras tanda de penales

Como elimina a Napoli en Copa Italia tras tanda de penales

SLP

AP

Napoli empató 1-1 con Como, pero fue eliminado en tanda de penales tras fallo de Lukaku.

Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola compiten en Juegos Olímpicos
Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola compiten en Juegos Olímpicos

Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola compiten en Juegos Olímpicos

SLP

AP

Ambos esquiadores mexicanos participan en diferentes sedes de Milán-Cortina, con apoyo familiar cercano.

Chivas presenta a Jonathan Pérez como nuevo refuerzo para el Clausura 2026
Chivas presenta a Jonathan Pérez como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Chivas presenta a Jonathan Pérez como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

SLP

El Universal

Con 32 partidos en Nashville, Jonathan Pérez llega en ritmo competitivo y podría debutar en el Clásico Nacional.