El uruguayo Facundo Waller, nuevo refuerzo de Pumas

Facundo Waller fue presentado como nuevo refuerzo de los Pumas, para el Guard1anes 2020. El mediocampista uruguayo sabe que llegar al Club Universidad es una oportunidad inmejorable para dar un gran salto.

"En Uruguay no se mira mucho la Liga MX. Hoy hablamos con el ingeniero (Leopoldo Silva) y Chucho (Ramírez) de Pumas y es uno de los clubes más grandes. Estoy feliz de estar acá. En el momento que me dijeron que Pumas estaba interesado, dije que sí y que no lo iba a pensar. Fue un tema complicado por el tema del virus, pero cuando me dijeron del interés, le dije que sí a mi representante", declaró en su presentación.

De 23 años, Waller se desempeña en la media cancha y así se describió el juvenil charrúa. "Soy un jugador de apretar mucho, con ida y vuelta. Me siento cómodo de cinco o de volante por izquierda. Yo me siento mejor de cinco. De volante por izquierda por fuera, así lo hice en Plaza", explicó.

Los Pumas viajan mañana para enfrentar al Mazatlán FC, en duelo de la Jornada 5 del futbol mexicano y Waller ya tiene todos los papeles en orden. Ya dependerá del entrenador Andrés Lillini.

"Ya están los papeles y mañana viaja el equipo, aunque todavía no sé si iré y es tema del técnico. Estuve hablando con Andrés (Lillini), me presentó con todos los jugadores y no hablamos mucho del juego y me contó sobre el club", aseveró.