El US Open promueve el torneo con un cartel con Nadal y sin Djokovic

El Abierto de Estados Unidos publicó este lunes un cartel para promover el inicio del torneo que incluye a ocho estrellas, con el español Rafael Nadal, pero sin el serbio Novak Djokovic, cuya participación sigue en el aire por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.



Falta una semana para que empiece la competición en Nueva York y el Abierto de Estados Unidos publicó un cartel con el ruso Daniil Medvedev, Nadal, Carlos Alcaraz y el australiano Nick Kyrgios, en el circuito ATP, y la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Serena Williams, la británica Emma Raducanu y la japonesa Naomi Osaka, en el WTA.

Aunque esto no representa ninguna confirmación de su efectiva ausencia, no se incluyó en el cartel la imagen de Djokovic, tres veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, quien se perdió lo que va de la gira estadounidense al no poder entrar a Estados Unidos.

Pese a figurar en la lista de inscritos previos, todavía no tiene derecho a entrar a Estados Unidos, pues las regulaciones locales prevén actualmente que los no ciudadanos y no residentes presenten prueba de vacunación al pasar el control de inmigración.

Todo ello, cuando faltan cuatro días para el sorteo del cuadro principal del último 'grande' de la temporada.

El serbio no pudo disputar este mismo año el Abierto de Australia por su negativa a vacunarse y no ha participado en la gira americana, tanto al comienzo de la campaña, en Indian Wells y en Miami, como en la de este verano, en Washington, Montreal y Cincinnati.

El Abierto de Estados Unidos informó de que no requiere a los jugadores presentar certificados de vacunación, pero destacó que respetará las decisiones del Gobierno.

El Abierto de Estados Unidos se disputa del 29 de agosto al 11 de septiembre, con el ruso Daniil Medvedev, vigente campeón, como número 1 del mundo.