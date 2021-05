"El viaje ha sido lindo, pero aún no termina", dice Juan Reynoso

El viaje de Cruz Azul durante este semestre "ha sido precioso", dice el técnico Juan Reynoso, pero para que tenga un final feliz, "hay que alargarlo hasta finales de mayo", agrega el peruano.

Por eso hay que acabar la obra y clasificar a las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, superando al Toronto FC. En el juego de ida, La Máquina ganó 1-3, por lo que la ventaja parece buena, "pero no es suficiente", señala el entrenador, quien ha pedido a sus futbolistas no pensar "que la serie está resuelta. Cuando se dan este tipo de enfrentamientos de ida y vuelta, nos programamos para cuatro tiempos de 45 minutos, así que nos faltan dos. El rival es duro, de potencial, no jugó el fin de semana, así que vendrá mucho más descansado".

Para Reynoso, Toronto, al que se le dice "mata-mexicanos", no se ha dado por vencido, "ambos tenemos mucho que perder, es el pase a una semifinal, es un equipo duro reitero, ya sabe lo que es jugar estas instancias. Esperamos al mejor Toronto, nada que ver de lo del martes pasado, porque se juegan el pase. Está en nosotros no confiarnos, así que hay que ser intensos, no dejarlos pensar, no dejarlos cómodos, por más que subes a la altitud, la pelota es más rápida, se ahogarán, hay que aprovechar esa situación, mover rápido el balón".

Hasta el momento, el semestre de La Máquina ha sido un gran paseo en el parque: "Podríamos cumplir otro de los objetivos importantes. Se tuvo un lindo torneo regular y el segundo objetivo sería meternos en semifinales. No podemos pensar en que ya está resuelto. Si salimos serios como fue el martes pasado, pasaremos, pero si salimos un poco pensando en sobrellevar el juego, nos podemos complicar".

No hay tiempo de festejar, no todavía: "No hay tiempo de disfrutar el logro, la adrenalina de este club siempre es alta, el estrés de cada partido. El viaje ha sido lindo, pero esperamos terminarlo a fines de mayo. Ahora pensamos en Toronto, después del juego hay que disfrutar algo, tener un día libre de estrés y esperar el rival de la Liguilla".

No me quiero retirar todavía: Pablo Aguilar

Pablo Aguilar quiere quedarse en Cruz Azul, pero hasta ahora no ha recibido ofertas. "En lo personal estoy tranquilo. Se han hablado muchas cosas, cosas que no son ciertas, pero fuera de eso me siento tranquilo", dijo el central paraguayo de 34 años.

Molesto por los rumores que se filtran, quiso aclarar: "Me siento capaz de seguir jugando, me gustaría seguir. Han jugado mucho con eso. Es verdad, dije que me gustaría retirarme en Paraguay, pero no quiero retirarme todavía. Si hay una oferta de aquí u otro equipo lo analizaría. Si me ofrecen algo aquí lo tomaré de la mejor manera. Hasta ahora y quiero aclarar esa parte, porque me han dejado mal, hay periodistas que han inventado que me han ofrecido cosas y no son ciertas. Estoy abierto a oír ofertas y analizarlas con la familia".

Sobre el juego ante el Toronto FC, el zaguero explicó que en La Máquina no se permiten los excesos de confianza: "No vamos a demeritar el equipo rival, pero si los dejamos jugar nos pueden pintar la cara. Nosotros no podemos cancherear, pensando que tenemos el pase, nos podría jugar en contra. No debemos de dar espacios, oportunidad para que ellos hagan su juego. Calidad tienen y debemos cuidarnos en cualquier minuto. Si nos hacen un gol se pueden agrandar y te pueden complicar".

El momento que vive Cruz Azul es excelente, pero esto, señala es gracias al equipo, a nadie más: "El grupo se mantuvo unido, se mantuvo fuerte. No fue el inicio que uno quería, pero confiamos en los compañeros. Muchos desconfiaban de nosotros, estábamos solos, pero en el grupo sabíamos que lo podíamos hacer, que podíamos conseguir cosas, porque tenemos mucha confianza en uno y otro. Sabíamos que podíamos hacer un torneo como el que hicimos, ahora falta hacer lo mismo en la Liguilla, que es lo más importante".