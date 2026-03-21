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El Villarreal vence a la Real Sociedad

Por AP

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
El Villarreal vence a la Real Sociedad

VILLARREAL.- Villarreal venció 3-1 a la Real Sociedad y completó el viernes su primer doblete en La Liga sobre el conjunto vasco desde la temporada 2016-17.

Todos los goles del Villarreal llegaron en un ajetreado primer tiempo.

Gerard Moreno abrió el marcador con un cabezazo a los siete minutos y, ocho después, Georges Mikautadze empujó el segundo tras una buena jugada desde el mediocampo de Alberto Moleiro.

Nicolas Pépé puso el 3-0 a mitad del primer tiempo, cuando avanzó y su disparo desviado se coló junto al arquero Alex Remiro.

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Luka Sucic descontó para la Real Sociedad en el primer minuto del segundo tiempo, pero el visitante no pudo concretar la remontada. Se mantuvo en el séptimo puesto tras desperdiciar la oportunidad de igualar en puntos al equipo que tiene por encima, el Celta de Vigo.

El Villarreal, por su parte, subió al tercer lugar, con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid. El Atlético tiene un partido pendiente el domingo ante su acérrimo rival, el Real Madrid.

La victoria fue la 12ma del Villarreal en 15 partidos en el Estadio de la Cerámica esta temporada, y sus únicas derrotas fueron a manos del Real Madrid y el Barcelona.

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