Elías Ayub insinúa que Verstappen tiene mejor auto que "Checo" Pérez

Sergio "Checo" Pérez volvió a subir al podio esta temporada, ocurrió en el Gran Premio de Bélgica donde terminó en segundo puesto, por detrás de Max Verstappen, dicho resultado lo cuestionó el empresario mexicano Arturo Elías Ayub.

Arturo, previo a dar su impresión sobre los monoplazas de Red Bull, aceptó que "no tengo duda que Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla", aunque le genera duda los tiempos que alcanza a diferencia del mexicano.

"Sacarle más de 20 segundo a 'Checo' Pérez P2 cuando aumentó su ventaja vs Charles Leclerc P3 es porque su coche tiene que ser mucho más rápido que los demás", indicó el empresario en su cuenta de Twitter.

Terminó su publicación destacando el trabajo hecho por Pérez.

"Anyway Carreron querido Checo, felicidades", concluyó.

Tras el Gran Premio de Bélgica, "Checo" Pérez se queda con el segundo lugar del campeonato de pilotos con 189 puntos, Verstappen es primero con 314 unidades.