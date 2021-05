Eliminación de gol de visitante y los "stand balls", entre los acuerdos en asamblea de Liga MX

Se realizó este lunes la asamblea de la Liga MX, donde se definió, entre otros acuerdos, que el arranque del próximo campeonato, programado para el 22 de julio, se jugará sin seleccionados y también se elimina el criterio de gol de visitante para desempatar en Liguilla.

Acuerdos deportivos

- El próximo torneo se iniciará el 22 de julio. Las primeras jornadas se jugarán sin seleccionados. No se podrán reprogramar partidos por ausencia de seleccionados. Sólo se podrá suspender por Covid-19.

- En fuerzas básicas se reorganizarán por grupos de edad. Habrá torneos Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, para reactivar a 800 jugadores.

- En todas las categorías existirá la regla de menores.

- Se mantienen cinco cambios por partidos. Dos jugadores de cambio por conmoción. 10 jugadores por banca.

- Se elimina posibilidad de reducir tarjetas amarillas.

- Se amplían periodos de registros.

- Se modifica criterios de desempate en Liguilla. Empate en global, pasa quien tenga mejor por posición de tabla general. Se elimina el gol de visitante.

- Se reducen de once a diez el registro de los jugadores no formados en México y de nueve a ocho los que pueden estar en la cancha.

- En femenil: Se permite el registro de dos jugadoras extranjeras. Se permite una la sustitución de registros por la maternidad. Se autoriza la creación de fuerzas básicas, Sub 17 Femenil.

Acuerdos económicos

- Plan de estabilización: Atlético de San Luis, Atlas y Juárez pagarán los 120, 70 y 50 millones de pesos por haber quedado en el último lugar del cociente. A partir del siguiente torneo, y por cuatro años, se bajaran al 33% las multas y los 80 millones que se redujeron serán cubiertos por la LIGA MX y no afectará a la Liga de Expansión. Ahora quedarán en 80, 47 y 33 millones.

- El esquema de pago de multas se deberá hacer de la siguiente forma. Pagar una parte diez días después de haber terminado el torneo y diez días antes de iniciar el siguiente torneo liquidar.

- Se van a renegociar patrocinios dentro del periodo 2021-22, y generar nuevos ingresos repartibles a todos los clubes para que inviertan en talento deportivo.

- A partir de la temporada 21-22 habrá "stand balls", donde se manejarán 12 balones. "Eliminar el contacto directo entre los recoge balones y jugadores. Ya no queremos conflictos. El recoge balones pondrá ahí el balón y el jugador lo tomará".

- En femenil: La Femenil deberá de tener su propia estrategia de marca.

- "Se deberá contar con patrocinadores específicos para de ahí generar estrategias de comercialización. Debemos de contar personal dedicado expresamente a eso".

- Se ha solicitado para que todos los juegos de la Liga se puedan transmitir en televisión.

- Se trabaja para realizar torneos internacionales en 2022. Habrá un campeón de campeones en el 22 y alianzas con otros países.

Acuerdos operativos

- Incorporar al reglamento de competencia, reglamentos de control económico. Dar elementos a la Liga para pedir obligaciones de reporte y administrar mejor los recursos en la Liga de Expansión y pedir a los equipos que deben presentar estados financieros auditados y los controles si es que pertenecen a otras empresas.

- Se aprobó la inversión extranjera en el Necaxa al 50 por ciento de su patrimonio de parte de una empresa de Estados Unidos. El actual dueño no pierde el control, pero ya ingresa capital extranjero.