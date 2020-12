Eliminan a Guerreras FCAS de la liguilla

De los tres equipos potosinos que entraron a la liguilla de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, solo el conjunto del Atlético Potosinas, sigue vivo, luego de que, en la ronda de cuartos de final, quedaron eliminadas las escuadras de las Guerreras FCAS y Cobras Soledad.

Luego de perder el juego de ida por 3-0, el conjunto de las Guerreras FCAS jugaron el duelo de vuelta el pasado domingo y lamentablemente también perdieron con cartones de 4-1, para un marcador global de 7 tantos a 1, y de esta forma quedar eliminados de esta ronda.

Al equipo que dirige el entrenador Ricardo Ochoa no le salieron las cosas, ya que no se tuvieron ritmo en el juego, no les salió nada, les afecto demasiado el paro, pero no hubo pretextos y finalmente el cuadro de las Guerreras cayeron luchando, solo que en esta ocasión no se pudo, al grado de que Ludivina Castillo falló un penal.