Eliminan Chargers a Chiefs de playoffs

En apretado partido, Los Ángeles sacan victoria sobre el alicaído Kansas

Por AP

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Eliminan Chargers a Chiefs de playoffs

KANSAS CITY, Misuri.- Las imágenes finales de la búsqueda de postemporada de los Chiefs de Kansas City resultaron ser Patrick Mahomes siendo auxiliado en su camino al vestuario, con una toalla blanca sobre su cabeza, y el quarterback suplente Gardner Minshew lanzando una intercepción a Derwin James que le dio a los Chargers de Los Ángeles una victoria sobre uno de sus mayores rivales. Todo sucedió en los últimos dos minutos de su victoria de 16-13 el domingo.

Justin Herbert, jugando con una mano izquierda rota, había ayudado a los Chargers a tomar la delantera con una remontada en la segunda mitad, pero Kansas City recuperó el balón con una oportunidad más. Mahomes estaba corriendo hacia la línea lateral y lanzando el balón fuera cuando fue derribado por el liniero defensivo Da´Shawn Hand, dejando al dos veces MVP sujetándose la rodilla izquierda.

"No se veía bien", reconoció el head coach de los Chiefs, Andy Reid, después.

Minshew tomó el relevo y completó tres pases consecutivos, dando esperanza a los fanáticos de los Chiefs en un día que comenzó con sensaciones térmicas cercanas a cero y sus posibilidades de playoffs casi iguales. Pero con 20 segundos por jugar, Minshew lanzó un pase para Travis Kelce, y James —su antiguo rival divisional— saltó para interceptarlo, permitiendo a Los Ángeles (10-4) comenzar a celebrar una segunda temporada consecutiva de 10 victorias.

Quizás pronto, una segunda aparición consecutiva en postemporada.

"Es un equipo de fútbol americano. Este es un equipo de fútbol", dijo el entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh. "Empiezo a pensar que este es mi equipo de fútbol favorito en el que he estado. He estado en muchos equipos, ninguno mejor que este. Un verdadero equipo de fútbol americano. Amo a estos chicos".

"Sabemos lo que ese equipo ha hecho en los últimos ocho, nueve años", agregó James. "Venir al Arrowhead Stadium y conseguir una victoria significa mucho para nuestro equipo, porque estamos 5-0 en nuestra división".

Reid dijo que Mahomes se sometería a una resonancia magnética en su rodilla el domingo por la noche o el lunes, lo que revelaría mejor el alcance de la lesión. Independientemente, es probable que Minshew sea el quarterback de los Chiefs durante los últimos tres juegos de la temporada.

Uno de ellos es un enfrentamiento en horario estelar con los Broncos de Denver en la noche de Navidad.

"Haré lo que los entrenadores me pidan", dijo Minshew.

