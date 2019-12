Elogia Henry Martín a jugadores de Rayados previo a la final del Apertura

En América están orgullosos de lo mostrado por Monterrey en el Mundial de Clubes ante Liverpool y ven con agrado que tomen con importancia la final del torneo mexicano, aunque son conscientes de que será un oponente complicado y que se coronará el que cometa menos errores.





Henry Martín, delantero del club azulcrema, se mostró contento de que nueve jugadores del equipo regiomontano regresen con anticipación al país procedentes de Qatar y se enfoquen por completo en la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.





"Nos agrada la idea de que hayan mandado a los mejores hombres para que se recuperen, eso quiere decir que toman la seriedad debida y será un gran partido. El que haga mejor las cosas, cometa menos errores y sea más efectivo, será el ganador", dijo.





En declaraciones a los medios en las instalaciones de Coapa, el jugador resaltó el trabajo de los pupilos de Antonio Mohamed en el certamen mundial, en el que mostraron que el nivel con el de los europeos no está muy lejano.





"Hizo un gran partido, nos sorprendió mucho cómo le compitió al Liverpool, estamos orgullosos de ellos por como dejaron a México en alto y nos damos cuenta de que no estamos lejos del nivel europeo", aseveró.





Por otra parte, se mostró satisfecho de estar muy cerca de lograr su segundo título en dos años, algo importante para su carrera y para su futuro, situación que lo tiene más que motivado, pero con los pies en la tierra y la posibilidad de estar en la final.





Y aunque ahora tiene posibilidades de estar en la cancha y aspiraciones del título, reconoció que hubo momentos complicados, pero que Oribe Peralta estuvo presente para alentarlo, lo cual agradece.





"Había no frustración, desesperación de querer estar y no poder, pero Oribe platicaba conmigo, me ubicaba un poco, me aconsejaba, creo que me sirvió mucho y aprendí de él, me decía cómo hacerle".





Finalmente, dejó en claro que no había inactividad en el cuadro azulcrema, sólo ausencia de partidos oficiales, pero que han entrenado en forma intensa en los últimos días.





Este viernes jugarán un partido amistoso ante Universidad de Guadalajara del Ascenso MX, en espera de tener continuidad y afinar detalles rumbo a los partidos que enfrentarán los días 26 y 29 de diciembre ante Rayados.