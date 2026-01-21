Embajada de EE. UU. en México prioriza visas para boletos de Mundial FIFA 2026
Embajada de Estados Unidos en México anuncia prioridad en citas de visa para titulares de boletos de la Copa Mundial FIFA 2026
CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- De cara al próximo Mundial 2026 en junio, la embajada de Estados Unidos en México anunció prioridad en cita de visas para las personas titulares de los boletos.
"¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EU", destacó.
La embajada, a cargo de Ronald Johnson, explicó que, si se compró un boleto directamente a la FIFA, se puede optar por el FIFA PASS: "Esto te dará acceso a una cita de entrevista prioritaria cuando solicites tu visa".
La embajada estadounidense aclaró que todas las personas solicitantes de visa están sujetas a evaluaciones y deben cumplir con los requisitos para obtener la visa.
Para cualquier duda, puso a disposición las cuentas de @travelgov, del Departamento de Estado.
