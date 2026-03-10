logo pulso
Emiliano Muñoz cedido al Atleti

El juvenil potosino continuará su proceso de formación en el club español

Por Romario Ventura

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Emiliano Muñoz cedido al Atleti

El Atlético de San Luis informó que ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para la cesión del juvenil potosino Emiliano Muñoz, quien continuará su proceso de formación dentro de la estructura del club español.

Muñoz, originario de San Luis Potosí y de apenas 16 años de edad, inició su desarrollo futbolístico con el conjunto potosino en 2024, participando en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19. Durante su paso por las fuerzas básicas del club acumuló más de 3 mil 100 minutos de actividad, periodo en el que destacó por su capacidad ofensiva al registrar 25 anotaciones.

El joven delantero también ha comenzado a figurar en procesos de selecciones menores de Selección Nacional de México, recibiendo su primer llamado gracias al nivel mostrado en el terreno de juego. Su desempeño le ha permitido participar en concentraciones y giras internacionales, consolidándose como uno de los talentos juveniles a seguir en el fútbol mexicano.

Este movimiento refuerza la sinergia existente entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa, alianza estratégica que busca impulsar el desarrollo integral y la proyección internacional de jóvenes futbolistas.

Como parte de esta dinámica, el año pasado Ronaldo Nájera se integró al Atlético Madrileño, mientras que David Rodríguez y Kevin Ortega participaron con el Atlético Ottawa en 2025, formando parte del plantel que conquistó el campeonato. Más recientemente, Jonantán Villal y Emiliano García también fueron cedidos al conjunto canadiense, continuando con el proceso de crecimiento y formación dentro de la estructura del grupo.

Con esta oportunidad en Europa, Emiliano Muñoz buscará consolidar su talento y seguir los pasos de otros jóvenes surgidos del club potosino que han comenzado a abrirse camino en el ámbito internacional.

