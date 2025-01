Retiro de Emma Raducanu del torneo de tenis en Auckland

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP) — La ex campeona del Abierto de Estados Unidos, Emma Raducanu, se retiró del clásico de tenis de Auckland. Indicó que la lesión de espalda que ha estado tratando en las últimas semanas no ha mejorado tanto como esperaba.

La jugadora británica de 22 años era la sexta sembrada del torneo y debía jugar su primer partido de la nueva temporada el martes contra la estadounidense Robin Montgomery.

"He hecho todo lo posible por estar lista. Me encanta Auckland y los aficionados aquí. Pero desafortunadamente he sufrido un problema en la espalda y no estaré lista a tiempo", dijo Raducanu.

Elise Mertens de Bélgica, quien era la segunda cabeza de serie, también se retiró el martes del torneo que sirve de preparación para el Abierto de Australia que comienza el 12 de enero en Melbourne.

"Lamento no jugar en individuales debido a una lesión", dijo Mertens. "Deseo lo mejor al torneo y espero volver el próximo año".

En una conferencia de prensa previa al torneo el lunes, Raducanu expresó optimismo para la nueva temporada. Terminó su temporada 2024 en alto, ganando sus tres partidos individuales por Gran Bretaña en la Copa Billy Jean King.

"Entonces, eso es como un buen trampolín después de tres cirugías el año anterior", dijo Raducanu. "Y creo que este año estoy simplemente lista para avanzar y construir sobre eso, y realmente he tomado medidas y pasos para hacerlo con mi equipo y cómo estoy operando y cómo me siento respecto a las cosas. Así que, estoy esperando con ansias este año".

La carrera de Raducanu ha estado regularmente obstaculizada por lesiones y recientemente contrató al entrenador físico Yutaka Nakamura para unirse a su equipo. Nakamura la acompañó a Auckland.

La campeona del Abierto de Estados Unidos 2021 regresó al tenis el año pasado después de someterse a cirugías en ambas muñecas y un tobillo. Pero estuvo fuera de las canchas varias semanas a finales de la temporada debido a una lesión en el pie.

Raducanu salió del top 300 durante sus luchas con las lesiones, pero logró volver al puesto 56 en el 2024. El evento de Auckland habría marcado la primera vez en casi dos años que ha sido sembrada en un torneo.

"No he sido cabeza de serie en un tiempo", dijo Raducanu. "Aunque realmente no hace diferencia. Siento que todos y la profundidad del juego femenino en este momento es tan fuerte que literalmente cualquiera puede ganar cualquier torneo".