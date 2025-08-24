Emma Raducanu vuelve a brillar en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Cuatro años después, Emma Raducanu pudo celebrar una victoria en el Abierto de Estados Unidos.

La británica despachó el domingo 6-1, 6-2 a Ena Shibahara en apenas 62 minutos para acreditarse su primer triunfo en el torneo de Grand Slam desde su inesperada marcha al título en 2021.

Raducanu tenía 18 años cuando irrumpió de la nada en Nueva York e hizo historia como la primera tenista, en ambas ramas, que superó la fase clasificatoria previa y acabó conquistando el campeonato en uno de los cuatro Slams.

"Lo tenía en la mente", dijo Raducanu, actualmente 36ta en el ranking femenino. "Han pasado cuatro años y es un torneo muy especial para mí. Me sentía diferente al llegar este año. Sentía que estaba haciendo lo correcto día a día, aún así, lo tenía en la cabeza. Estoy muy contenta de haberlo superado".

Ese campeonato en 2021 sigue siendo su único trofeo en la gira. Sus posteriores presentaciones en Flushing Meadows fueron efímeras. Raducanu perdió en la primera ronda ante Alizé Cornet y Sofia Kenin en 2022 y 2024, respectivamente. Se perdió la edición de 2023 —cuando se sometió a operaciones en ambas muñecas y un tobillo.

La derrota en 2022 le condenó a ser la tercera campeona femenina reinante en la era profesional —desde 1968— que sucumbe en la primera ronda al año siguiente, emulando a Svetlana Kuznetsova y Angelique Kerber.

En la primera jornada inaugural del US Open que se escenifica en un domingo, Raducanu admitió que estaba nerviosa tras el calentamiento previo al encuentro en el estadio Louis Armstrong, el segundo más grande del torneo.

"Después, al salir de la ducha, sentí que estaba enfocada, me puse el atuendo de juego, y ahí me sentí que estaba lista", dijo Raducanu. "Conseguir el primer juego fue muy importante. Creo que empecé muy bien, y eso me ayudó mucho a relajarme. Sobre todo al sacar el primer juego, me dio confianza, y luego sentí que podía continuar".

Ahora, con 22 años, Raducanu ha resurgido esta temporada, incluso al sufrir un par de derrotas ante la número uno mundial Aryna Sabalenka. Arrasó el primer set en cuestión de 40 minutos y se puso al frente 3-0 en el segundo con un par de quiebres de servicio ante la japonesa Shibahara.

La esquina de Raducunu cuenta con un nuevo entrenador: Francisco Roig. El español trabajó más de dos décadas con Rafael Nadal, el campeón de 22 grandes.

"Creo que el mayor logro es la confianza que tengo en lo que hago con Francisco en los entrenamientos", dijo Raducanu. "Creo que estamos trabajando muy bien, haciendo lo correcto en la cancha, y siento que estoy mejorando".

Shibahara, 128 en el ranking, no había perdido un set en sus tres victorias de la clasificación, y Raducanu sabe mejor que nadie la clase de impulso se puede adquirir con ese tipo de preludio al cuadro principal.

"Estoy muy complacida por haber superado esta prueba", mencionó. "Ena venía de jugar tres partidos en estas condiciones y estaría acostumbrada, así que estoy muy contenta de haber podido lidiado con esto".

Raducanu está sana ahora, y demostró lo que puede hacer cuando está en su mejor forma