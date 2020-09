Empatan León y Tigres 1-1 en la Jornada 9 del torneo Guardianes 2020

Los porteros Rodolfo Cota y Nahuel Guzmán, se enfrascaron en un duelo de atajadas y se convirtieron en los jugadores más destacados del partido de la tarde de este miércoles León-Tigres, el cual concluyó empatado 1-1.

El compromiso de la fecha 9 del Torneo Guardianes 2020 resultó muy atractivo por el poderío de ambos conjuntos, que no escatimaron para buscar la portería rival, sin embargo, los guardianes de las mismas impidieron más de una anotación a lo largo del juego, que se disputó en el estadio León, de la ciudad guanajuatense.

El primer tiempo el respeto entre ambos predominó, y parecía que concluiría sin anotaciones, pero los locales encontraron el resquicio tras una gran jugada que paró el argentino Guzmán, pero el rechace lo tomó Fernando Navarro al minuto 45 y al límite del área con un fuerte tiro mandó el balón al fondo de la red.

Tras el descanso, ambos cuadros utilizaron lo mejor de su repertorio y los porteros se prodigaron en atajadas, pero un terrible descuido de la zaga del León permitió la igualada. En un tiro de esquina Francisco Meza, al 74´, anotó de cabeza sin la necesidad de saltar, pues no estaba marcado.

Al 80 fue expulsado Guido Pizarro, por doble amarilla, pero León no pudo aprovechar los últimos minutos y dejó escapar dos unidades.

De esta forma los Esmeraldas dejan en manos del América el liderato general (19 puntos de las Águilas por 18 del León), mientras Tigres llegó a 11 puntos.