En América aceptan que falta mejorar en el Guard1anes 2021

América está como uno de los líderes de la competencia, sólo dos puntos lo separan del líder Cruz Azul. Cinco juegos ganados, uno empatado y dos perdidos, contando la alineación indebida con el Atlas.

Pero no gusta, no convence, no es tan espectacular como debería ser, y esto o acepta el volante argentino Leonardo Suárez, quien señala que hay mucho qué mejorar, pero es mejor hacerlo con puntos en la tabla.

"Tienen razón podemos mejorar aún mucho y trabajamos para lograrlo. Hasta el momento hemos hecho las cosas muy bien, sumamos puntos, venimos ganando, pero podemos hacerlo mucho mejor, y se está reflejando partido a partido".

Después de la derrota en la mesa ante los Rojinegros, el América confirmó su dominio como local: cinco juegos, cinco triunfos, lo que habla de un avance en forma, aunque no en fondo: "Nos hemos podido adaptar muy rápido a lo que quiere el Míster y esto se ve demostrado a cada partido, estamos mejorando, seguimos sumando, estamos arriba eso es lo importante".

El surgido en Boca Juniors indicó que lo importante es "mejorar y sumar, de otra manera sería más complicado, lo bueno es que nos adaptamos a lo que nos piden, entrenar, mejorar y ganar, es la fórmula".