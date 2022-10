En carta piden a FIFA cancelar la participación de Irán en el Mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Personalidades del deporte iraní, entre los cuales destacan Ali Karimi y Mehdi Mahdavikia, excapitanes de la selección de Irán, presentaron ante FIFA una petición para que la Federación de Futbol de la República Islámica de Irán sea eliminada y no pueda disputar la Copa del Mundo en Qatar a fin de año.

"Si a las mujeres no se les permite ingresar a los estadios en todo el país, y la Federación de Futbol de Irán sigue y hace cumplir las pautas gubernamentales, no pueden ser vistas como una organización independiente y libre de cualquier forma o tipo de influencia. Esto es una violación de (Artículo 19) de los estatutos de la FIFA", denuncia la carta oficial presentada al máximo ente organizador de futbol.

Irán integra el grupo B de la Copa del Mundo con Estados Unidos, Inglaterra y Gales.

"Esta medida ha sido utilizada en el pasado para suspender a Kuwait, India y la propia Federación iraní en el pasado. El futbol, que debería ser un lugar seguro para todos, no es un espacio seguro para mujeres o incluso hombres. A las mujeres se les ha negado constantemente el acceso a los estadios en todo el país y se las ha excluido sistemáticamente del ecosistema futbolístico en Irán, lo que contradice agudamente los valores y estatutos de la FIFA" es uno de los argumentos expresados en el comunicado.

Finalmente, el documento le exige a la Federación Internacional que tome una postura tajante para tomar una decisión, que en este caso sería la descalificación de Irán del Mundial. "La FIFA debe elegir un bando. La neutralidad no es una opción, dado que la FA iraní no ha sido neutral sino que se ha movilizado para afianzar la opresión y la exclusión sistemática de las mujeres en el ecosistema deportivo".

Esta será la sexta participación de Irán en una Copa del Mundo.