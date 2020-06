En Cruz Azul no gustó el regreso del repechaje a la Liga MX

A Jaime Ordiales, director deportivo del Cruz Azul, no le agradó el nuevo formato de repechaje implementado por la Liga MX.

"Particularmente, que de 18 equipos clasificaran sólo ocho, me parecía un marco interesante. A ver esta nueva experiencia, abre mucha posibilidad para poder estar dentro [de la Liguilla]. Creo que lo habrán pensado con tranquilidad y, sobre todo, con fondo en el sentido que puede ser mayor espectáculo... no sé. Obviamente, se me hace mejor que se clasifiquen los ocho primeros y listo, es la realidad", comentó el directivo celeste.

La Liga MX anunció ayer miércoles que los primeros cuatro lugares de la tabla, al término del torneo, se meten directo a los cuartos de final. Del quinto al duodécimo lugar se enfrentarán a un partido de eliminación. Esto significa que el 66 por ciento de los clubes disputarán la fase de eliminación.

"Tengo que ser muy honesto con mi forma de pensar, no quiere decir que sea la idea de los demás. A mí me parece que es más justo calificar los ocho, porque todos arrancan con la misma idea y sobre todo con los mismos tiempos de descanso", añadió Ordiales, esta mañana de jueves en teleconferencia.

Los primeros cuatro equipos clasificados podrían tener hasta un descanso o freno de actividad por 10 días, considerando que el repechaje se juegue el fin de semana posterior de la última jornada de la fase regular.

La Liga MX no ha presentado su calendario y no especificó las fechas del repechaje.

"Si cierras como líder, la realidad es que sí pierdes un poco de ritmo. Los que jueguen [el repechaje] tienen más ritmo, pero también tienen mayor desgaste. [...] me parece siempre más justo que hubieran sido los ocho primeros, es mi opinión".

El Cruz Azul terminó de líder en el cancelado Clausura 2020 y la próxima semana arrancará su pretemporada, bajo el protocolo de higiene, rumbo al Apertura.

Sin distracciones por el tema Billy Álvarez

El Club Cruz Azul seguirá con su agenda y planeación rumbo al Apertura 2020, sin distraerse por la situación de su presidente, Guillermo Álvarez Cuevas.

A pesar de que el directivo se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), La Máquina alista su pretemporada, con proyección para arrancar la próxima semana.

"La mejor manera de responderle al licenciado [Álvarez] es con trabajo", comentó Jaime Ordiales, director deportivo celeste.

"El respaldo se refleja haciendo nuestro trabajo aquí, en el club, cada una de la gente que participamos en nuestras áreas, desarrollando el mejor de nuestras capacidades para aportarle a la gran afición".

El Cruz Azul debe mantener la preparación rumbo al nuevo torneo. Ordiales explicó -como lo adelantó EL UNIVERSAL- que no anticipan muchos movimientos dentro de La Noria. Se traerá jugador si sale otro. Además de que priorizarán negociaciones dentro de la Liga MX.

"Pero no puedo decir que nadie llegará, ya que de aquí al 5 de septiembre [cierre del mercado de fichajes] pueden pasar muchas cosas y salir necesidades", explicó el directivo cementero.

Algunas de las piezas que pueden moverse, en calidad de préstamos, son Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez, para que tengan fogueo en otras instituciones, ya que el plantel de La Máquina está casi lleno.

Ordiales negó el interés por Leonel Vangioni, ya que esa posición está bien resguardada por Adrián Aldrete, a pesar de que el argentino es agente libre.

Sobre la renovación de Robert Dante Siboldi, el director deportivo comentó que "hay detalles que deben arreglarse, pero sin mayor problema. Estamos contentos y tranquilos con él y él con nosotros".

El Cruz Azul tiene algunos elementos prestados, como Guillermo Fernández (Boca Juniors) y Bryan Angulo (Tijuana).

"Tenemos prácticamente las plazas cubiertas. Aunque diría que nadie vendría a sumarse al equipo, a menos que digo tuviéramos una urgencia de que viniera algunos de ellos pero, en este momento, no".