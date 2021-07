En Cruz Azul nos acostumbramos a ganar: Montoya

La Apertura 2021 ya inició, pero el Cruz Azul, campeón del futbol mexicano debutará hasta el lunes en el Estadio Azteca frente al Mazatlán FC.

La Máquina sufrirá ocho bajas para el enfrentamiento que cerrará la fecha 1, pero en el equipo de La Noria hay jugadores que pueden responder sin problemas, así lo aseguró Walter Montoya.

"Lamentablemente no contamos con ocho jugadores importantísimos, pero tenemos un gran plantel y quedó demostrado. Nos preparamos de la mejor manera y nos tenemos que exigir al doble porque todas las miradas van a estar en nosotros y nos van a exigir muchísimo. Esperamos llegar el lunes y que se queden los tres puntos en casa", declaró el argentino en conferencia de prensa.

Montoya no teme al compromiso y exigencia de Cruz Azul y sabe que para ser un equipo de época deben seguir por el mismo camino.

"Con humildad. Formamos una familia, un lindo grupo y quedó demostrado que cualquiera puede estar. Nos acostumbramos a ganar y hay que seguir esa línea, no nos podemos desviar de lo que venimos haciendo y si queremos ser un equipo de época hay que seguir así", aseveró.

Con el título obtenido en el Guardianes 2020, Cruz Azul se quitó mucha presión de encima, pero aumentó la exigencia. Montoya y en el seno celeste saben cuál es la clave para evitar la famosa "campeonitis".

"Nos van a exigir, pero nosotros hicimos que fuera así. Es una página nueva y con la ilusión de ir paso a paso para hacer las cosas bien. Es clave mantenerse unidos. Todos los ojos van a estar en Cruz Azul y hablamos ese tema (campeonitis) y lo que nos dijo (Juan Reynoso) tiene razón, no tenemos que relajarnos para nada. Creo que sí damos el máximo no habrá problema. Es importante arrancar ganando", concluyó.