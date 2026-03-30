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En duda la pelea Mayweather vs. Pacquiao

Por El Universal

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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En duda la pelea Mayweather vs. Pacquiao

CIUDAD DE MÉXICO.- Floyd Mayweather Jr. generó incertidumbre sobre su anunciado regreso al ring contra Manny Pacquiao.

El excampeón estadounidense señaló que el enfrentamiento que estaba planeado para el 19 de septiembre no representa un combate profesional y que la sede todavía no cuenta con confirmación definitiva.

Durante una sesión de convivencia con aficionados en la tienda MCM del Caesars Palace, Mayweather declaró a Vegas Sports Today que el evento se limitaría a una exhibición.

¿Qué dijo The Money sobre su pelea ante el filipino Manny Pacquiao?

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"A día de hoy, no sabemos exactamente dónde tendrá lugar la pelea. Desconocemos la ubicación del combate. The Sphere es uno de los lugares que se mencionaron; por lo tanto, no tenemos la certeza absoluta de que vaya a celebrarse allí. Además, esto no es un combate propiamente dicho, sino una exhibición", explicó.

"Es una exhibición, así que ambos salimos ganando. En realidad, lo único que queremos es salir al cuadrilátero, entretener al público y ofrecer un buen espectáculo", añadió el invicto pugilista.

El equipo de Pacquiao ya había advertido a "ESPN" que el filipino solo aceptaría un duelo sancionado de manera oficial.

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