"En Europa no conocen el futbol mexicano", asegura Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana y el América, admite que en Europa no se conoce mucho del futbol mexicano y buena parte se debe a que los clubes viven "como en una burbuja", sin necesidad de vender a sus figuras, pero también sin hambre de darse a conocer internacionalmente.

"Lo he dicho muchas veces, que estamos como en una burbuja, [creemos] que todo el mundo nos ve, nos van a venir a buscar, pero como los clubes económicamente están bien, pues no buscan trascender internacionalmente", aseguró el hombre de la ensortijada cabellera, en entrevista con CNN.

El canterano de las Águilas recordó que a su llegada al Ajaccio de Francia, en 2011, dimensionó lo poco que se conoce de la Liga MX, porque varios de sus compañeros ni siquiera sabían cuántos clubes componen a la máxima categoría del balompié nacional.

"Cuando yo fui a Europa, primero hay que abrir los ojos, llegas a un lugar", rememoró. "Vengo de México, del Club América, de un equipo famoso, conocido, la gente me conoce, y llegas a un país donde no se ve el futbol mexicano.

"No conocen lo que es el futbol mexicano. Tenía compañeros que me decían 'conozco al América, a dos, tres equipos, pero cuántos equipos hay en la Liga'. Te quedabas de '¿cómo? Es una broma´, pero pasa que no conocen el futbol mexicano".

Por lo que pide buscar que la Liga sea más conocida en el mundo.