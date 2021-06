En Francia aseguran que Gignac irá a Tokio; jugaría contra México

Según el diario francés "Le Parisien", André-Pierre Gignac recibió el permiso de los Tigres de Monterrey para acudir a los Juegos Olímpicos y jugar por el equipo francés.

Francia jugará contra México en la primera fecha del torneo de futbol.

El rotativo galo afirma que "la presencia de Gignac, está segura", por lo que sólo hace falta dar a conocer a lista oficial. Además de que el técnico Sylvain Ripoll tiene muchos conflictos para que los clubes locales presten a sus futbolistas, debido a que como no es Fecha FIFA no están obligados a cederlos.

Esto provocaría que los Tigres no podrían contar con el delantero en las dos primeras jornadas del torneo de Apertura 2021.

El diario informa lo siguiente: "¿Quiénes serán los jugadores que integrarán el equipo olímpico francés en los Juegos Olímpicos de Tokio? Como el torneo comienza en casi un mes, nadie lo sabe. Ni siquiera Sylvain Ripoll. El técnico se enfrenta a la reticencia de muchos clubes que afrontan un calendario demencial y que no quieren liberar a sus jugadores en medio de la ventana de fichajes. Hoy es un verdadero dolor de cabeza para la Federación Francesa de Futbol. Estamos lejos de la emoción que rodeó a la selección hace unas semanas cuando mencionamos el increíble caldo de cultivo de la selección francesa".

Sobre Gignac, se menciona: "Con toda probabilidad, el equipo olímpico, cuya selección debe enviarse antes del 30 de junio a más tardar, puede tener un aspecto diferente al que se inventó para la fase final de las Euro Espoirs. Recuerde que el entrenador debe retener 18 jugadores (incluidos 2 porteros) y 4 reservistas, apoyándose en elementos nacidos después del 1 de enero de 1997 con la excepción de tres jugadores como máximo fuera del grupo de edad. En esta categoría, la presencia de André-Pierre Gignac se asegura, según nuestra información. Allí estará el delantero de los Tigres. Queda por ver quién lo acompañará en esta histórica aventura ya que los Blues no participan en el torneo olímpico desde 1996".

Francia y México forman el grupo A junto con el equipo anfitrión, Japón y Sudáfrica.