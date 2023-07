En la FMF habrá un consejo de expertos con técnicos y exjugadores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL). - Juan Carlos Rodríguez, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol aceptó que en la nueva estructura deportiva para selecciones nacionales, se tomará en cuenta la opinión de exdirectores técnicos de la Selección Mexicana, exseleccionados mexicanos y hasta expertos del futbol internacional.

En un mensaje que dio a conocer por las redes sociales de la FMF, el comisionado presidente señaló:

"Habrá un consejo de expertos, aún no decidimos cómo se llamará".

No habrá reuniones, "iremos uno a uno y nos estarán ayudando en la designación de un director deportivo y selección de entrenadores".

No se quiere cometer el error del pasado: "Le entregamos la varita mágica al genio en turno, y eso no puede volver a pasar. Terminando la Copa América nos sentaremos para ver si esto fue un fracaso o no".

Además de los extécnicos de selecciones, también habrá asesoría de exjugadores, "sólo los llamamos cuando hay cuestiones comerciales. Es hora de escucharlos".

Aparte de extécnicos y exjugadores nacionales. "también podrían venir personajes internacionales históricos. Que nos ayuden a entender cómo se gana esto. No sólo en cancha, sino fuera de ésta".

Se buscará también a expertos en tecnología. "Hay mexicanos que tienen gran presencia en Inglaterra y Francia en estos temas. Manejan gran data que permite acceder a nuevas estrategias, información que nos ayudará a crecer".