En la FMF hay molestia por agresiones a jugadores mexicanos

La Federación Mexicana de Futbol hará un serio reclamo a la Concacaf, por las agresiones que han existido hacia jugadores de clubes mexicanos y la Selección Mexicana, en torneos de esta confederación.

Yon de Luisa, presidente del organismo, dijo que se dará un serio golpe en la mesa pidiendo una explicación por el comportamiento del árbitro del juego ante Trinidad y Tobago.

"No es la primera vez que sucede, pasó en la Liga de Campeones de Clubes, pasó en la Liga de Naciones y ahora aquí. No vamos a pedir la inhabilitación de los jugadores de Trinidad, pero sí una explicación de qué sucedió con el árbitro y con los que estaban arriba. Por qué no se revisó si tuvieron siete minutos para hacerlo y cuando se da un empujón por la espalda es imposible que se puedan meter las manos".

Hirving Lozano estará una semana más en Dallas, para de ahí irse a Napoli.

Concacaf, responsable del grito en el México vs Trinidad y Tobago

La Federación Mexicana de Futbol espera que la Concacaf pueda explicar hasta dónde es su responsabilidad la aparición del grito discriminatorio en el juego ante Trinidad y Tobago, sí ellos no estuvieron a cargo.

"En los dos juegos anteriores los protocolos implementados por la Federación Mexicana de Futbol funcionaron, ahora que Concacaf estuvo a cargo, no fue así, creo que se falló y se presentaron de nueva cuenta", dijo el presidente de la FMF, Yon de Luisa.

El dirigente agregó, "no hubo la suficiente capacitación al personal para actuar debidamente, ni siquiera al árbitro".

Así que espera mantener en las próximas horas una charla con los dirigentes de la Concacaf para saber el porqué se actuó se está forma.

"Creo que hemos hecho todo lo posible para mantener esta manifestación de lado, y nos había funcionado, ahora no fue así".

Aunque no hay una comunicación oficial al respecto, De Luisa indicó que espera una llama de la Confederación para saber "si se nos va a responsabilizar de esto", además de que existe la posibilidad de que el próximo juego de la Selección Mexicana en Copa Oro contra Guatemala, sea a puerta cerrada.