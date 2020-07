En México, el jugador necesita rebelarse, Nahuel Guzmán alza la voz

Nahuel Guzmán alza la voz. Para el portero de los Tigres de la UANL en el futbol los protagonistas principales son los jugadores y cuando estos se den cuenta en la Liga MX, podrán exigir mejoras y parar abusos.

"Cuando en México nos rebelemos y consigamos fuerza colectiva, el jugador va a ser valorizado, pero para que eso suceda me parece necesaria la unión".

Y para que haya unión, "se necesita un gremio y sí, es verdad, ha costado mucho en Argentina y Uruguay, y aquí también puede costar, pero sólo así habrá fuerza".

El portero argentino no quiso de hablar de un caso en lo particular en el futbol mexicano, pero sí puso en claro que el jugador debe de tener más amor propio.

"Ojalá no se tome a mal. Hay protagonistas que son indispensables para este juego y nadie es más protagonista que el futbol, el futbolista en sí. Debe haber jugadores dentro de la cancha para que se juegue a la pelota."

Y remató: "Voy a que en el último tiempo se han tomado medidas que no ayudaron al jugador de futbol, que no lo valorizaron. El valor al futbol se lo dan los jugadores.

"Si no existen los futbolistas el partido no arranca y pueden estar los periodistas o los árbitros, pero nadie es más importante que los jugadores. No lo dejemos tirado, porque sin él no ingresa la plata", remató en una entrevista para Marca.