En Perú guardaron un minuto de silencio por lo sucedido en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Lo sucedido en el Querétaro vs Atlas le dio la vuelta al mundo, luego de que las escalofriantes imágenes que desbordaron las redes sociales.

En el futbol peruano, decidieron guardar un minuto de silencio por lo acontecido en La Corregidora. Y aunque la postura oficial de las autoridades es que no hay fallecidos, en el país sudamericano aseguraron que el minuto de silencio era por aquellos fallecidos en dicha trifulca.

Esto sucedió en el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, y antes de comenzar el partido se presentó esta acción.

En la transmisión oficial del encuentro, el comentarista agregó: "Una banda de animales capturó el futbol ayer en México, que no se repita nunca más".