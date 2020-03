En plena contingencia, Sergio Ramos celebra sus 34 años

Sergio Ramos ha llegado a su cumpleaños 34 en tiempos de coronavirus, rodeado de felicitaciones y de incertidumbre por su futuro con el Real Madrid.

Un cumpleaños diferente para el capitán de los merengues, porque además del ambiente por la pandemia mundial de Covid-19, todo quedará en la intimidad de su casa. Sin partidos y sin tener claro qué pasará en los próximos años con su carrera.

A Ramos le queda un año de contrato y quiere renovar dos temporadas más; sin embargo, la entidad madridista solamente le ha propuesto alargar a 2022, según el diario español "AS".

Pero mientras, la cuenta de Twitter del Real Madrid le dedicó un video y una felicitación, al tiempo que los fanáticos merengues le dedicaron su sentir.

La sólida trayectoria de Ramos comenzó en las inferiores del Sevilla, luego de jugar en el club de su región, Camas. Y fue Joaquín Caparrós quien jaló al futbolista del Atlético Sevilla al primer equipo, para debutarlo en día 1 de febrero de 2004, en un choque ante el Deportivo La Coruña.

No tardó en llamar la atención del Real Madrid. Prácticamente un año después que dejó a los de Nervión para convertirse, a sus 19 años de edad, en merengue y pisar el mismo vestidor que los "Galácticos" Zinedine Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl y Beckham.

Una historia de ensueño para el central que también llevó a la par su compromiso con la Selección de España desde el 2004 y con los que ha marcado en 21 ocasiones.

Entre sus logros -todos con el Real Madrid- están cuatro títulos de LaLiga, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundial de Clubes; con España ostenta una Copa Mundial (Sudáfrica 2010) y un par de Eurocopas.

Además, a nivel individual ha sido nominado en seis ocasiones al Balón de Oro, ha sido incluido tres veces en el equipo del año de la IFFHS, en 2005 fue el Jugador Revelación de LaLiga, en cinco ocasiones el Mejor Defensa de LaLiga y formó parte del Once Ideal de la Copa Mundial 2010.