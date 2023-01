En Pumas, el principal objetivo es ser protagonista de la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- En el Apertura 2022, los Pumas fracasaron de manera estrepitosa al no clasificar ni siquiera al repechaje del certamen; sin embargo, para este Clausura 2023 Gustavo del Prete confía en que la historia será distinta.

El delantero de los auriazules, que vive su segundo torneo como futbolista felino, adelantó los primeros objetivos de los Pumas para la próxima temporada.

"El equipo se ha propuesto ser protagonista, no lo logramos el torneo pasado, pero hay que clasificar, siempre hay que clasificar y luego ver qué pasa. El torneo pasado nos dolió mucho no hacerlo y hay que empezar así, callados y partido a partido demostrar que queremos estar ahí", aseveró el argentino en conferencia de prensa.

Asimismo, "El Tuti" se dijo ilusionado con el plantel universitario y con el retorno de Dani Alves, de quien se desconocía su regreso a la Liga MX.

"Tenemos buenos jugadores, tener jugadores de experiencia como Dani en Europa o Jesús (Molina) que ha jugado en equipos grandes de acá. Importante que Dani volvió, es un gran jugador, ayuda mucho en el vestuario y en la cancha. Confiamos mucho en lo que venimos trabajando", agregó.

Del Prete no la pasó bien en su primera campaña con los Pumas debido a la adaptación, pero asegura que se siente más acoplado para el Clausura 2023.

"Creo que la pretemporada es necesaria, venía de jugar en Argentina 30 partidos al hilo en cinco meses y el cuerpo lo siente. Venir, jugar en la altura me costó y soy autocritico, sé que no fue un buen torneo, pero confío mucho en mí. Puedo mejorar y siempre se puede, ahora confiado en eso", concluyó "El Tuti".