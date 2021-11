En Toluca se ilusionan con vencer a Pumas y avanzar a Liguilla

Los Diablos Rojos del Toluca tienen en mente "disfrutar" del partido de reclasificación ante Pumas, este domingo en casa, pero hacerlo con sacrificio y concentración, toda vez que la meta es meterse a la "fiesta grande" del futbol mexicano, aseguró el mediocampista José Juan "Gallito" Vázquez.

"Es un partido a ganar o morir, es un partido complicado, pero sobre todo va a pasar por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es muy importante estar enfocados, concentrados, todos en líneas generales, para salir con el resultado. Sabemos que estamos en casa, con nuestra gente, entonces tenemos que aprovechar también eso", declaró en principio.

Para los Diablos ya quedó atrás la fase regular y la racha de 8 partidos sin victoria en el cierre, y ahora saben que pueden hacer "borrón y cuenta nueva", por lo que la mente está puesta en "disfrutar de este partido, porque no hay mañana".

"Cuando se disfruta, está la confianza, el respaldo del compañero, yo creo que eso te ayuda bastante para salir con buen resultado. El sacrificio, la concentración, lo que dejemos de hacer, eso es fundamental. Tenemos que pensar en eso y sobre todo disfrutar, que es lo más importante, es lo que nos gusta y sobre todo nos pagan bien", dijo José Juan Vázquez.

Y es que la liguilla es la ilusión del equipo y saben que si logran meterse entre los 8, cualquier cosa puede pasar. "No hay favorito. En una liguilla puede ganar tanto el que entra último como el primero, ahí ya no se juega la posición, la tabla ni mucho menos, es a dos partidos y es lo más bello, entrar a la ´fiesta grande´", subrayó el contención escarlata.

Sobre la estrategia a seguir para superar a Pumas, "Gallito" Vázquez reconoció que lo que puedan hacer él y Claudio Baeza en el mediocampo será clave. "Me ha tocado todos los partidos con Claudio, entonces disfrutar. Yo creo que esa es la palabra fundamental. Traemos un equipo que viene bastante bien en todos los aspectos y entonces solamente es cuestión de hacerlo, de realizarlo", comentó.

Finalmente, buscando echar mano de cualquier aspecto que pueda jugar a favor, también está la motivación de estar en casa y el apoyo de la afición, pues "Gallito" señaló: "Siempre la motivación de la gente, el aliento, el ruido que hacen a favor de nosotros es importante, te da para dar un plus y sobre todo, qué bonito ganar en casa".