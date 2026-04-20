Endrick brilla y Lyon se impone al PSG

PARÍS.- El delantero brasileño Endrick marcó un gol y asistió otro, mientras Lyon ganó 2-1 en la cancha del líder Paris Saint-Germain el domingo para subir al tercer puesto de la Ligue 1 y reforzar sus opciones de clasificación a la Liga de Campeones.

La quinta derrota liguera de PSG en la temporada lo dejó con un punto de ventaja sobre Lens, segundo clasificado, con PSG con un partido pendiente. Pero PSG todavía tiene que viajar a Lens en mayo, después de que la liga aplazara su partido del 11 de abril debido a la participación de PSG en la Liga de Campeones. El Lyon del entrenador Paulo Fonseca supera al Lille, cuarto, por diferencia de goles, con los tres primeros obteniendo el pase directo a la Liga de Campeones y el equipo que termine cuarto entrando a la fase de clasificación.

ENDRICK RESPONDE CON ESTILO

Fonseca criticó recientemente a Endrick tras algunas actuaciones mediocres y lo dejó en el banquillo contra Lorient el fin de semana pasado. Endrick ingresó y participó en ambos goles en la victoria 2-0.

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Lyon se puso en ventaja el domingo en el minuto seis. El eléctrico atacante de 19 años hizo un desmarque inteligente a la espalda de la defensa de PSG para recibir el pase de Afonso Moreira y anotar con un remate seco que superó al arquero Matvei Safonov.

Lyon golpeó a PSG con un contragolpe clásico en el 18, cuando Endrick habilitó a Moreira desde la mitad de la cancha y el delantero portugués de 21 años colocó un disparo raso en el ángulo inferior izquierdo. El delantero de PSG Gonçalo Ramos vio cómo el arquero de Lyon Dominik Greif le atajó un penal en el 33. Instantes después, el mediocampista de PSG Vitinha salió cojeando por una lesión en el tobillo derecho.

Safonov evitó un disparo con efecto de Moreira en la segunda parte.

Moreira estuvo sobresaliente al recortar desde la banda izquierda y reforzó su candidatura para su primera convocatoria con la selección de Portugal. El mediocampista de PSG Fabián Ruiz ingresó en los minutos finales para su primera aparición en tres meses tras una lesión de rodilla.

Khvicha Kvaratskhelia descontó a cuatro minutos del tiempo añadido con un disparo con efecto desde 20 metros, pero Lyon fue un justo ganador y el técnico de PSG Luis Enrique abrazó a Fonseca.