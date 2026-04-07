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Enfrenta Cruz Azul de visitante al LAFC

Por El Universal

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
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Enfrenta Cruz Azul de visitante al LAFC

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el orgullo todavía herido, el Cruz Azul visita esta noche a Los Ángeles FC, para buscar dar el golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En su más reciente duelo de Liga MX, el cuadro celeste cayó (1-2) frente al Pachuca como local, resultado que causó preocupación en la afición celeste.

Marc dos Santos, estratega del LAFC, aseguró que el Cruz Azul llega como amplio favorito por ser el actual campeón, declaración con la que no está de acuerdo el técnico celeste.

"Es una serie muy reñida. Es un poco para sacarse la presión. Los dos equipos son hegemónicos en sus Ligas, los dos tenemos grandes plantillas y hacemos grandes inversiones. Somos dos candidatos al título y no vislumbro favoritismo en alguno", admitió Nicolás Larcamón.

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Al ser instancia de ida y vuelta, Nicolás Ibáñez reconoce que llegar a México con un buen resultado es primordial para acercarse al objetivo de avanzar.

"Va a ser muy importante el partido. Sabemos que son 180 minutos, pero poder llevarnos algo sería lo ideal. Trataremos de salir muy enfocados y comprometidos con sacar algo positivo y cerrar la eliminatoria allá [en Puebla]", lanzó el atacante.

El único antecedente entre ambas escuadras dentro de este torneo se presentó el 17 de diciembre de 2020, cuando Los Ángeles FC dejó fuera (2-1) al Cruz Azul.

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