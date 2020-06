Engañan al nuevo socio de Atlante; le prometieron jugar en Primera

Parece que el idilio entre los nuevos socios de los Gallos Blancos de Querétaro, que antes eran dueños del Atlante, se acabó.

Amir Ibrahim, director del portal Quintana Roo Mx, ha revelado que al nuevo socio, el farmacéutico Emilio Escalante, le vieron la cara.

Según se explica Escalante, atlantista de toda la vida y recalcitrante, metió dinero, mucho dinero a la sociedad encabezada por Greg Taylor y Manuel Velarde, con la promesa de que comprarían a los Gallos Blancos para volverlos Atlante y jugar en Primera, en la Liga MX.

Pero a la mera hora vio que no, que el Potro no jugará en Primera, no jugará en la Liga MX, sino en la naciente Liga de Expansión. Eso sí, por lo menos estará en la Ciudad de México.

Además, los rumores hablan que le inflaron el precio de los Gallos entre 6 y 8 millones de pesos.

Mas no todo está perdido. Hay una nueva promesa, otra más, en la que se asegura que en un año, el Potro volverá a Primera División y para esto está empeñada, dice el periodista quintanarroense, la palabra de Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Deportes y quien se dice tiene grandes relaciones con Taylor.

Entre los acuerdos está que el señor Escalante estará al nivel de los grandes empresarios que están dentro de la Liga MX como Emilio Azcárraga.