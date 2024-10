Entérate | Todos los juegos del viernes en Liga MX

Este viernes se abre el telón de la jornada 12 del Apertura 2024 de la Liga MX con cuatro partidos que prometen grandes emociones.

Los encargados de disputar los primeros partidos serán Querétaro, Toluca, Atlas y Mazatlán, para dar paso a Necaxa, Tijuana, Puebla y Cruz Azul que cerrarán la actividad de este viernes.

Los Gallos recibirán a los Diablos en un partido de opuestos. Mientras Querétaro ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones, el Toluca se ubica en el tercer escalón con 22 puntos. El Atlas y el Mazatlán están en una situación parecida, ya que los rojinegros con un triunfo podrían acceder a la zona de clasificación directa y los Cañoneros apenas se acercarían a la zona de repechaje.

Más tarde, los Rayos recibirán a los Xolos en un partido donde chocarán dos grandes estrategas como Eduardo Fentanes y Juan Carlos Osorio para finalmente cerrar el día con la visita de la Máquina al estadio Cuauhtémoc, en un partido que será transmitido por televisión abierta.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 12?

Querétaro vs Toluca - 19:00 horas por Caliente TV

Atlas vs Mazatlán - 19:00 horas por TUDN

Necaxa vs Tijuana - 21:00 horas por TUDN

Puebla vs Cruz Azul - 21:05 horas por TV Azteca y FOX Sports