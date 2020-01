Entre rumores, Xavi habla del "sueño" de entrenar al Barça

El exfutbolista español Xavi Hernández afirmó que por ahora está comprometido con entrenar a su equipo en Qatar, en medio de rumores sobre que su antiguo club, el Barcelona, habría contactado con él para proponerle entrenar al equipo.

"No puedo esconder que mi sueño es entrenar al Barcelona algún día, me encantaría entrenar al equipo. Les apoyo y mi sueño es entrenar al Barcelona, pero ahora me centro en Al-Sadd", dijo Xavi el sábado.

Xavi, de 39 años, dejó el Barça en 2015 tras 17 celebradas temporadas para unirse como entrenador al club catarí Al-Sadd.

En una rueda de prensa tras la victoria 4-1 del Al-Sadd sobre el Al-Rayyan en las semifinales de la Copa Qatar, Xavi también habló sobre su reciente reunión con Eric Abidal, director deportivo del Barcelona, pero no entró en detalles sobre sus conversaciones.

"Eric Abidal es mi amigo. Por respeto al Barceloan y al Al-Sadd, me centro en el próximo partido contra el Al-Duhail", señaló. "No puedo hablar sobre este tema y la conversación con Abidal fue sobre muchos temas".

El actual técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se ha visto presionado después de que su equipo admitiera el jueves dos goles hacia el final de su partido contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que perdieron 3-2.