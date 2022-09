Entrenador de Golovkin lo defiende y lanza advertencia al "Canelo"

A-AA+

Gennady Golovkin salió al estrado de la última rueda de prensa de su pelea contra el ´Canelo´ Álvarez acompañado por su entrenador Johnathon Banks, con quien trabaja desde el 2019. Esta dupla lleva cuatro peleas, las mismas ganadas en todo este tiempo.

A pesar de los logros, algunos no le ven posibilidad de ganar a "GGG". Es por eso que el entrenador estadounidense defendió a su peleador de manera contundente, "Aquellos que piensen que Golovkin no va a ser agresivo, no lo conocen", declaró en la conferencia ante los medios.

Esta pelea le costó al kazajo y a su equipo tres meses de preparación. Banks, quien también fue boxeador profesional, admite que se llegará de gran forma a la pelea: "Muchos subestiman a los boxeadores que tienen un estilo de vida saludable. Gennady está en gran forma, necesitaremos acelerar el ritmo en la pelea al principio y estaremos bien".



¿Quién es el entrenador de Gennady Golovkin?

Johnathon Banks es un entrenador estadounidense que nació en el estado de Michigan, Estados Unidos hace 40 años. Fue boxeador por 10 años. Debutó en el 2004 y se retiró en el 2014. Logró el campeonato de peso crucero de la Organización Internacional de Boxeo entre los años 2008 y 2009.

Tuvo la oportunidad de pelear por el campeonato crucero de la FIB, pero fracasó en el intento. Se retiró con una marca de 29 victorias (19 por la vía del nocaut), un empate y tres derrotas. Decidió continuar en el ambiente boxístico y en 2012 comenzó a entrenar a Vladimir Klitschko. Además de Golovkin, entrena a Badou Jack y a Cecilia Braekhus, campeona mundial indiscutida de peso welter.