Entrenador del Sevilla dice que "Tecatito" Corona "se puede marchar"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). - Jesús Manuel Corona viene saliendo de una aparatosa lesión que sufrió en agosto del año pasado.

El "Tecatito" se fracturó el peroné y se rompió los ligamentos del tobillo izquierdo durante un entrenamiento con el Sevilla.

El atacante mexicano se perdió la Copa del Mundo de Qatar 2022 y tardó nueve meses en volver a pisar un terreno de juego.

Apenas está por cumplir tres meses desde que regresó a la actividad, pero la realidad es que no atraviesa su mejor momento futbolístico.

El actual director técnico del conjunto sevillano, José Luis Mendilibar, señaló que "le está costando mucho salir" de la lesión, por lo que "no está en su mejor versión".

Además, el estratega español sentenció que "en algún momento se puede marchar" porque el propio "club ha dicho que todos pueden salir".

De momento, "Tecatito" Corona tiene un contrato que lo vincula al Sevilla hasta 2025, pero, tras las palabras de su entrenador en conferencia de prensa, su continuidad podría estar en el aire.

No obstante, Mendilibar destacó que Jesús Manuel "es un jugador interesante y con buenas condiciones estéticas" y está "ansioso de que vuelva a ese nivel como en el que llegó a Sevilla".