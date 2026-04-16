Envían al Congreso iniciativa para crear Secretaría del Deporte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear de manera formal la Secretaría del Deporte.

Propuesta para formalizar la Secretaría del Deporte

Su propuesta busca adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para definir las facultades y alcances de esta nueva dependencia que sustituirá al Instituto del Deporte.

"Se propone modificar la estructura orgánica de la administración pública para crear la primera Secretaría del Deporte, lo que permitirá coordinar de forma más efectiva los esfuerzos que ya se realizan para promover el ejercicio del deporte, contando para ello con una dependencia con rango de Secretaría con la capacidad institucional suficiente para maximizar los alcances que ya se han logrado en la materia", precisa la exposición de motivos de esta propuesta que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

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Funciones y atribuciones de la nueva Secretaría

Se precisa que a la Secretaría del Deporte le corresponde el despacho de las materias relativas al ejercicio pleno del derecho a la cultura física y el deporte de quienes habitan o transitan por la Ciudad de México; promover la activación física, los hábitos de vida saludable y el desarrollo integral de las personas mediante la práctica deportiva.

También deberá fomentar la convivencia comunitaria, la inclusión social y la formación de talentos deportivos; así como fomentar el acceso universal, equitativo y de calidad a las actividades deportivas en la Ciudad, con base en los principios de igualdad, inclusión, bienestar social, juego limpio, participación comunitaria y desarrollo humano.

¿Cuáles serán las atribuciones de la nueva Secretaría del Deporte?

Se propone que entre sus atribuciones estén dirigir el Sistema del Deporte de la Ciudad de México; diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y acciones de promoción, difusión, sistematización y consulta en programas sobre educación física y deporte, con los organismos e instituciones competentes tanto nacionales como internacionales, públicos y privados.

Asimismo, la nueva Secretaría del Deporte deberá formular, conducir y evaluar la política pública de cultura física y deporte de la Ciudad, en congruencia con el Plan General de Desarrollo y demás instrumentos de planeación; promover la práctica sistemática de la actividad física y el deporte entre la población, fomentando estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades; e impulsar el deporte comunitario, social y recreativo en barrios, colonias y pueblos de la Ciudad, fortaleciendo la convivencia, la integración comunitaria y la cohesión social.

De igual forma, la nueva dependencia fomentará la detección, formación y desarrollo de talentos deportivos en coordinación con instituciones educativas, asociaciones deportivas y organismos especializados. También le tocará coordinar acciones con las alcaldías para el fortalecimiento, uso y aprovechamiento de la infraestructura deportiva de la Ciudad; y promover la construcción, rehabilitación, mantenimiento y uso adecuado de instalaciones deportivas y espacios públicos destinados a la actividad física y recreativa.