Equipo de futbol juvenil mexicano se queda varado en Perú

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Por el cierre de las carreteras en Perú, un equipo de futbol juvenil de México se quedó varado y los responsables del grupo, que han estado en comunicación constante con la embajada mexicana en el país sudamericano, buscan transporte para poder llegar a Lima y de ahí salir rumbo a la Ciudad de México.

La responsable del grupo, licenciada Ingrid Estrada, orientadora y administradora de la Academia Atlante Toluca FC, narra a EL UNIVERSAL que el domingo salieron de Guadalupe rumbo a Lima, "que son entre ocho a nueve horas"; sin embargo, en la Carretera del Pacífico, el bus se paró por los cortes en la vía.

El fin de semana siguieron las protestas contra la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte y a favor del exmandatario Pedro Castillo, detenido tras ser destituido y luego de que intentara realizar un autogolpe; los manifestantes también exigen el adelanto de elecciones.

Estrada, quien ve como lo "principal que los niños estén de regreso con sus familiares". recuerda que en la vía ella y un fisioterapeuta checaron la situación. Describe que la "gente cerró la carretera con piedras, llantas y no se podía pasar (...) Los niños estaban durmiendo".

Menciona que ya "a las 7 am despertaron y había gente bajando de los autobuses buscando llegar a Lima. No se veía movimiento y sí más gente".

Decidieron descender del vehículo y regresar para Trujillo. Remarca que "en todo momento tuvimos comunicación con la embajada". Además, "hemos mantenido contacto con las autoridades del Estado de México".

Agrega que encontraron un "hotel a 10, 15 minutos de la carretera, que se llama El Descanso, en Virú".

"Los chicos están tranquilos y sus papás informados", indica Estrada, quien informa que el plan es buscar un transporte, que las autoridades los puedan escoltar a Trujillo y de ahí tomar un vuelo a Lima, y luego otro a la Ciudad de México. Recuerda que el avión original salía este lunes.

La responsable del grupo menciona que fueron a Perú por el Torneo Internacional de Futbol "Copa Premier Poli Ejido" 2022, que se realizó en Guadalupe, del que salieron subcampeones. Agrega que los menores están "contentos por el subcampeonato"; su entrenador es Miguel Ángel Martínez.

Estrada detalla que su primer partido fue: Tarapoto contra Atlante y ganaron 2-1. Barcelona-Chiclayo y vencieron 1-0. Contra Guadalupe, perdieron 0-1. "La modalidad fue Round Robín y quedaron subcampeones con 6 puntos. Los campeones, 7 puntos".

Agrega que "el licenciado Víctor Osorio Albarranes, es nuestro director general y nuestro director deportivo Omar Ramírez Lara".

La orientadora y administradora menciona que también se llevaron "la medalla de mejor jugador sub 15. Medalla al mejor portero sub 15. Y el trofeo al mejor jugador del torneo".

Además, "estuvo un visor español, el cual seleccionó cinco de nuestros chicos para ir a un torneo a España". Estrada coincide en que "los niños tienen una anécdota para contar a sus padres", con los que se ha comunicado y están al tanto de la situación.